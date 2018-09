Königliche Schmach: Real geht in Sevilla unter

Rückschlag für Real Madrid in der spanischen Meisterschaft: Die 0:3-Niederlage in Sevilla war nach Toren von Andre Silva (17., 21.) und Wissam Ben Yedder (39.) schon vor der Pause praktisch besiegelt. Glück für Real: Auch Barcelona (1:2 bei Leganes) patzte in der sechsten Runde. Die königliche Schmach in Sevilla sehen Sie oben im Video!