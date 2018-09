Schreiduelle um die Pressefreiheit im Hohen Haus

„Was für ein gestörtes Verhältnis haben Ihre Mitarbeiter zur Pressefreiheit?“

Die Oppositionsparteien zeigten sich empört über das Vorgehen des Ministeriums. „Herr Bundesminister, was für ein gestörtes Verhältnis haben Ihre Mitarbeiter eigentlich zur Pressefreiheit?“, fragte Nikolaus Scherak von den NEOS. Er sprach von einem „Frontalangriff auf die Pressefreiheit“, für die „selbstverständlich Kickl selbst“ verantwortlich sei. „Er ist der Chef und alles, was im Ministerium passiert, liegt in dessen Verantwortung.“ Die von Kickl vorgenommene „Distanzierung“ ändere grundsätzlich nichts an der Problematik. Hinter dem Vorgehen stecke ein „System, das einen Namen hat, nämlich Viktor Orban“, so Scherak in Anspielung auf den ungarischen Ministerpräsidenten: „zuerst Medien einschüchtern, dann zurückrudern und den Schaden bewusst in Kauf nehmen“.