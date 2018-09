Adam Driver ist „The Man Who Killed Don Quixote“

Toby (Adam Driver), Regisseur und Zyniker, hat es während aktueller Dreharbeiten in Spanien just in jenes Dorf verschlagen, wo er vor rund zehn Jahren seinen Hochschulfilm über Don Quixote realisierte. Befremdet stellt er fest, dass sein schräges Produktionsjuwel Spuren hinterlassen hat. Der damalige Hauptdarsteller (Jonathan Pryce) ist nach wie vor überzeugt, der legendäre Romanheld zu sein und glaubt in Toby seinen Gefährten Sancho Panza erkannt zu haben.