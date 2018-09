Frau bewahrt Totgeburt 5 Jahre in Schließfach auf

In der japanischen Hauptstadt Tokio ist eine Japanerin verhaftet worden, die ihr tot geborenes Kind rund fünf Jahre in einem Schließfach aufbewahrt haben soll. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hatte die 49-Jährige die Babyleiche in einem Schließfach in der Nähe des Bahnhofs Uguisudani aufbewahrt.