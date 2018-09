Verwirrung um Boxer Charr: Blutprobe ist negativ

Noch in der vergangenen Woche hatte Charrs Management mitgeteilt, dass die VADA bei einer freiwilligen Trainingskontrolle von Charr „zwei auffällige Stoffe“ gefunden habe. Daraufhin hatten die Manager den WM-Kampf am 29. September in Köln gegen Fres Oquendo aus Puerto Rico abgesagt. Die Substanzen sollen in einer Urinprobe festgestellt worden sein. Der 33-jährige Charr hatte die Einnahme Einnahme verbotener Mittel bestritten.