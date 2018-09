Zahnspange: Eltern hängen nun in der Luft

Hönlinger verweist auch auf die unklare Situation im Bund: „Der Hauptverband wird aufgelöst. Wir wissen nicht, wer ab Jänner unser Ansprechpartner ist.“

Die Kritikpunkte von Seiten der Zahnärzte: Die GKK mische sich zu sehr in die Einstufung der einzelnen Fälle ein. Debattiert wird auch über die Art der Behandlung: „Mit 12 Jahren ist das Wachstum schon abgeschlossen. Erst dann kann die Behandlung starten.“ Kieferregulierungen seien aber schon früher wichtig. Hönlinger: „Man hat uns dazu nicht gefragt.“

Österreichweit klemme das Modell, so die Kieferorthopäden. Diskutiert wird am Rücken der Kinder und ihrer Familien, für die das Modell eigentlich als Entlastung gedacht war