Russland liefert Luftabwehrsystem S-300 an Syrien

Russland, die wichtigste Schutzmacht des syrischen Präsidenten Bashar al-Assad, will in den kommenden zwei Wochen das S-300-Flugabwehrraketen-System an das Bürgerkriegsland liefern. Das erklärte der russische Verteidigungsminister Sergej Schoigu am Montag in Moskau. Russland müsse wegen Israels Vorgehen diese Maßnahme treffen, so Schoigu, der auf den Abschuss eines russischen Militärflugzeuges über Syrien mit 15 Toten vor einer Woche anspielte.