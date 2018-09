Bei Streit vor Moschee flogen Fäuste - und Sessel!

Kurz nach Mittag rückte die Polizei bei dem Moscheeverein in der Engerthstraße an. Ein Duo aus Bangladesch versuchte, in das Gebetshaus einzudringen, obwohl die Räumlichkeiten zu dem Zeitpunkt vermietet waren. Für die beiden Männer war das offenbar völlig inakzeptabel - sie zettelten sogleich einen Streit mit den Gastgebern der privaten Veranstaltung (sie stammen ebenfalls aus Bangladesch) an.