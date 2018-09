Verletzter Solo-Weltumsegler aus Seenot gerettet

Gute Nachrichten aus dem Indischen Ozean: Der Solo-Weltumsegler, der nach einem Unwetter schwer verletzt 1800 Seemeilen vor der Westküste Australiens trieb, konnte gerettet werden. Der Inder befand sich allein und bewegungsunfähig auf offener See. Nun ist der 39-jährige Seemann in Sicherheit, so die indische Marine.