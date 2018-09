Solo-Weltumsegler schwer verletzt in Seenot

Am Samstag sendete er verzweifelte Notsignale: „Epirb aktiviert. Kann nicht gehen. Könnte Trage benötigen.“ Epirb bezeichnet ein Notfunkgerät zur Kennzeichnung der Seenotposition. In einer zweiten Nachricht schrieb Tomy: „Kann Zehen bewegen. Fühlen sich taub an. Kann nicht essen und trinken. Schwierig, nach Tasche zu greifen.“