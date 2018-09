Amazon Dash: Mit einem Knopfdruck nachbestellen

Das Miniaturgerät besteht wie der Name schon erahnen lässt nur aus einem Knopf. Für jedes Produkt gibt es eine eigene Ausführung. Die können einfach an dem jeweiligen Haushaltsgerät, wie in dem genannten Beispiel, dem Geschirrspüler, oder gesammelt an einem Ort aufgeklebt oder mit einem Haken befestigt werden. Wichtig ist dabei nur eine Wlan-Verbindung sowie Amazon-Prime Mitgliedschaft und die App, denn über diese Plattform werden Ihre Lieblingsprodukte nachgeordert.