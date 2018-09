Erstes Slow Food-Dorf soll in Kärnten entstehen

Slow Food in Kärnten: Zusammenleben im Dorf

„Gemeinsam mit Slow Food International wollen wir ein Gegenmodell zur Verstädterung, Beschleunigung, Globalisierung und Entmenschlichung schaffen“, erklärte Mandler bei der Terra Madre, der weltweit wichtigsten Messe für Ernährungskultur in Turin: „Wir arbeiten an einem Handbuch, wie es Kommunen weltweit schaffen können, die ursprüngliche Rolle des guten Zusammenlebens im Dorf wieder in den Mittelpunkt zu rücken.“