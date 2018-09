Post von drüben: Alte Ansichten der „Štajer-mark“

„Im Schweigen aufgewachsen“

Ins Auge stechen neben vielen kolorierten Schmuckstücken auch die Rückseiten der Karten, die Einblicke in den Alltag der Leute geben. „Zweisprachigkeit war in der damaligen Untersteiermark eher die Regel als die Ausnahme“, erklärt Kuratorin Karin Almasy. Und Kollegin Eva Tropper, die selbst nahe der Grenze aufgewachsen ist, erinnert sich: „Wir sind im Schweigen aufgewachsen, was unsere gemeinsame Geschichte betrifft. Es scheint an der Zeit, daran etwas zu ändern.“