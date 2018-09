Viele Pläne für Straßwalchen

Das Zusammentreffen mit Sebastian Kurz am Rupertikirtag war für Bürgermeisterkandidat Johannes Baumann ein besonderes Erlebnis. Immerhin hat sich der 28-Jährige seit seinem 15. Lebensjahr der ÖVP verschrieben. „Damals bin ich zur Feuerwehr und der Jungen ÖVP beigetreten“, verrät der Sohn einer Landwirt-Familie. Der gelernte Maschinenbau- sowie Gebäude- und Installationstechniker will im März 2019 der Nachfolger von Langzeit-Bürgermeister Fritz Kreil werden.

Politische Erfahrungen hat er als Stellvertreter und dann als Obmann der JVP im Ort gesammelt. Seit 2013 sitzt er auch im Landesvorstand. Ein Jahr später folgte der Job als Gemeindevertreter, seit heuer ist Baumann Gemeinderat.

Als solcher ist er für das Straßenwesen, Agrarangelegenheiten sowie Kanal und Beleuchtung zuständig.

„Es gibt immer neue Herausforderungen. Der Straßenbau ist eines der tragenden Themen. Man muss mit geringen Ressourcen sehr besonnen umgehen. Ich versuche überall das Beste herauszuholen.“

Baumann hat mehrere Projekte am Laufen. So wird die Bahnhofstraße saniert. Gehsteig, Beleuchtung, Kanal - alles kommt neu. Denn in der Straße werden 2019 das Feuerwehrhaus und ein Kindergarten neu errichtet.