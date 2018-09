Feuer auf Zuschauer eröffnet: Blutbad bei Parade

IS bekennt sich zu Attentat

Nach Angaben der Revolutionsgarden handelt es sich bei den Schützen um Mitglieder einer sunnitischen Separatistengruppe namens Al-Ahvazieh, die von Saudi-Arabien unterstützt werde und auch dem IS nahestehe. Die Gruppe hat in der Zwischenzeit auch die Verantwortung für den Angriff übernommen. Für die sunnitische IS-Terrormiliz ist der schiitische Iran ein Erzfeind. In der Region kommt es immer wieder zu Protesten der sunnitischen Minderheit in dem mehrheitlich schiitisch geprägten Iran.