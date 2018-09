Nach großem Aufschrei: Ruf nach Reform der WADA

„Wir erwarten dies auch bei der WADA, um die Interessenskonflikte deutlich zu reduzieren, ebenso die Ämterhäufung.“ In einer WADA-Kommission wirkt die NADA-Chefin an der Reform mit. Ende Oktober soll die letzte Sitzung sein: „Dann werden wir sehen, wo Konsens mit den Regierungsvertretern und denen des Sports besteht.“ Unterdessen hielt die Kritik an der WADA an, Russland ohne die vorherige Erfüllung aller Bedingungen die Rückkehr in den Weltsport zu ebnen. Dass diese Rückkehr damit verknüpft wurde, den WADA-Experten bis zum 30. Juni 2019 den Zugang zum Moskauer Analyselabor mit den dortigen Doping-Daten und -Proben zu gewähren, besänftigte wenig. NADA-Chef Michael Cepic glaubt, dass man auch dieses Kriterium aufweichen wird. „Das wird wieder so ablaufen, dass man mit juristischen Trickserien arbeitet, um zu belegen, dass man die Kriterien doch irgendwie erfüllt hat.“ Das sei auch beim weiterhin fehlenden Eingeständnis Russlands, ein staatlich unterstütztes Dopingsystem betrieben zu haben, so gewesen.