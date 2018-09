Ein Moment für immer

Ich selbst tue das zumindest zweimal im Jahr. Zu den Geburtstagen meiner Töchter. Jeder von ihnen schreibe ich dann einen Brief. Weil Briefe so viel mehr sind als ein Stück Papier. Sie sind Zeitzeugnisse und geschenkte Aufmerksamkeit. Ein Gedankenschatz. Ich schreibe meinen Töchtern über alles, was uns im vergangenen Jahr beschäftigt und bewegt hat, was ich an ihnen schätze und was ich mir für sie wünsche. Das Ergebnis ist Zeugnis, Liebeserklärung und Beichte zugleich. Die Briefe werden sie irgendwann bekommen, wenn sie erwachsen sind. Und egal, wo wir alle dann sind, hoffe ich, dass sie dann noch einmal spüren und sehen, schmecken und riechen können: ihre Kindheit, unsere gemeinsame Zeit, den vergangenen Moment. Für immer.