In Sackerl ausgesetzt: 17 Hasen gerettet!

Sieben Hasen, ausgesetzt zwischen Parndorf und Neudorf. Drei weitere auf einem Feldweg, ebenso in Parndorf. Einige aus dem Bezirk Bruck/Leitha in Niederösterreich. Und ein weiterer Fund auf einem Müllplatz im Plastiksackerl: So lautet die traurige Bilanz der vergangenen zwei Wochen im Tierheim Parndorf. Hier landen die von Tierquälern ausgesetzten Vierbeiner mit den Stupsnäschen und den langen Ohren – wenn sie Glück haben. „Die Dunkelziffer an Tieren, die dort ausgesetzt werden, wo sie sicher niemand findet und die elendig zugrunde gehen, ist um ein Vielfaches höher – das sind leider die Tatsachen“, so Claudia Herka, die sich der armen Seelen in ihrem Tierheim samt Gnadenhof annimmt.