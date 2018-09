Tourismus-Chef fordert Bürgermeister-Rücktritt

Ferner will Hirschmann bei der Gemeinderatswahl 2020 mit einer eigenen Liste „AHA - Anton Hirschmann Aktivpartei„ antreten. Bis 2020 solle eine Task-Force, bestehend aus Beamten und je einem Vertreter jeder Fraktion, das Ruder übernehmen, so Hirschmann: “Ich erwarte, dass Wallner zurücktritt.„ Diesen Gefallen wird ihm der Bürgermeister sicher nicht machen, “denn ich bin bis 2020 gewählt„, so Wallner zur “Steirerkrone".