Neonazi tot vor Museum: Kein Fremdverschulden

In der westdeutschen Stadt Mönchengladbach ist ein polizeibekannter Rechtsextremist tot aufgefunden worden. Der 32-Jährige aus Bremen sei Mitbegründer des radikalen Bündnisses „Hooligans gegen Salafisten“ (Hogesa), sagte eine Polizeisprecherin am Donnerstag. Die Leiche wies Stichverletzungen auf, weshalb ein Tötungsdelikt zunächst nicht auszuschließen war. Am Donnerstagnachmittag dann die Auflösung: Der Mann nahm sich mit einem Messer selbst das Leben, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Sorgen vor neuen Unruhen dürften sich somit nicht bestätigen, nachdem Rechtsextreme zuvor in sozialen Netzwerken zur Jagd auf den Mörder aufgerufen hatten.