Fünf Finger: Bayern-Star provoziert Benfica-Fans

Doch was wollte der 27-Jährige mit dieser Geste sagen? James spielte drei Jahre lang für den FC Porto, der als großer Rivale von Benfica gilt. Mit den fünf Fingern wollte er an das legendäre 5:0 des FC Porto gegen Benfica Lissabon im November 2010 erinnern. James & Co. fügten dem Kontrahenten damals eines der größten Debakel der Vereinsgeschichte zu.