Österreich liefert perfekte Kulisse für EU-Gipfel

Die Staats- und Regierungschefs einigten sich beim EU-Gipfel in Salzburg auf eine vertiefte Zusammenarbeit mit Ägypten in den Bereichen Migration und Wirtschaft. Erste Details und ein mögliches Treffen der EU mit der Arabischen Liga im Februar soll Tusk am Sonntag mit Sisi am Rande der UNO-Vollversammlung in New York besprechen. Zustimmung kam von den Staats- und Regierungschefs auch für einen Gipfel in Ägypten.