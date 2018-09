China bezollt US-Waren im Wert von 60 Mrd. Dollar

Nach der Zuspitzung im Handelsstreit zwischen den USA und China haben sich beide Seiten unnachgiebig gezeigt. Auf die Verhängung neuer Strafzölle durch US-Präsident Donald Trump reagierte China am Dienstag mit eigenen Strafmaßnahmen. Man habe „keine andere Wahl“, erklärte die Regierung in Peking. Ab dem 24. September sollten zusätzliche Abgaben auf US-Einfuhren nach China im Volumen von 60 Milliarden Dollar (rund 51 Milliarden Euro) gelten, teilte die Regierung in Peking am Dienstag mit und setzte damit eine vorherige Ankündigung um.