Im Welas wird schon heuer der Herd eingeschaltet

Die Errichtung des Einkaufszentrums „Hey! Steyr“, die Planungen für den Umbau des Taborland - dazu die Baustelle in Wels, wo der Welas-Park ab April 2019 in neuem Glanz erstrahlt! Unter Strom stehen Stefan Rutter und Christian Harisch, die Besitzer aller drei Häuser. In Wels soll schon heuer ein Teil eröffnet werden.