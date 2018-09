Erfolgreiches Trainer-Debüt für Maradona in Mexiko

Die Erwartungen an den Ex-Kapitän und späteren Trainer der argentinischen Nationalmannschaft sind hoch. Maradona war vor gut einer Woche als Trainer des Clubs in Culiacan im Westen Mexikos vorgestellt worden. Sein Ziel ist es, den Zweitligisten mit einer offensiven Spielweise zum Aufstieg verhelfen. Maradona feierte jedes Tor mit einem Dank an Gott und seine Eltern und umarmte die Spieler.