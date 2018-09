Diese Gegner warten auf unser Davis-Cup-Team

Noch müssen sich Österreichs Davis-Cup-Spieler gedulden, ehe sie Gegner und Schauplatz beim Comeback in der Weltgruppe kennt. Die Auslosung erfolgt erst am Mittwoch in einer Woche (26.9.). Seit Montag kennt unser Team aber immerhin elf der zwölf möglichen Gegner. Der letzte offene Platz für die erste Runde wird im Oktober endgültig ermittelt. Schon jetzt ist klar: Dominic Thiem und Co. brauchen Glück, damit der Wunsch vom Heimspiel am 2./3. Februar in Erfüllung geht.