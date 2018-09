Irre: Augsburg-Star verletzt sich beim Tor-Jubel

An diesen Torjubel wird Dong-Won Ji sicher noch lange zurückdenken. Es war in Minute 82: Mit einem Rechtsschuss brachte Dong-Won Ji in Mainz mit 1:0 in Führung und jubelte derart impulsiv, dass er sich dabei verletzte. „Das ist ganz bitter für Dong-Won Ji und uns“, sagte Stefan Reuter, Geschäftsführer Sport des FCA auf der Vereins-Website. Ji habe „eine richtig gute Vorbereitung gespielt und war in guter Form. Das Tor hätte ihm sicher weiteren Auftrieb gegeben. Doch nun muss er das gute Gefühl des Treffers in die Reha mitnehmen, um so schnell wie möglich wieder fit zu werden.“