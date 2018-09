Anna und Maximilian an der steirischen Baby-Spitze

Die Statistik Austria wertete die Vornamen von 42.380 Mädchen und 45.253 Buben, die 2017 in Österreich geboren wurden, aus. Anna und Maximilian führen die Hitparade bundesweit an. Auch in der Steiermark sind diese beiden Namen an der Spitze des Rankings (Originalschreibweise, ohne Sonderzeichen). Bei den Buben rückte Maximilian von Platz 5 ganz nach vorne und löste Tobias ab.