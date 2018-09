Jetzt klagt die SPÖ gegen die Kassenreform

Der Gesetzesentwurf zeige deutlich, dass den Krankenkassen in Zukunft Gelder entzogen werden, so die SPÖ. „Dieses Geld fehlt am Ende bei der medizinischen Behandlung von Patienten, die künftig weniger von ihrer Krankenkasse bekommen werden und zusätzlich aus ihrer eigenen Tasche zahlen müssen“, betont die rote Gesundheitssprecherin und ehemalige Gesundheitsministerin Pamela Rendi-Wagner.