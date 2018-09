Schüler nach Hornissenstich in Lebensgefahr

Ein Wanderausflug wurde am Montag für 68 Kinder und drei Lehrer der Volksschule Judendorf-Straßengel in der Steiermark zum Horror-Erlebnis: Sie gerieten in einem Wald in einen Hornissenschwarm. Vier Kinder wurden gestochen, ein Bub erlitt einen allergischen Schock und war vorübergehend sogar in Lebensgefahr.