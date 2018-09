Lewis Hamilton siegt vor Verstappen und Vettel

Lewis Hamilton fährt unaufhaltsam seinem fünften Formel-1-WM-Titel entgegen. Der britische Mercedes-Star dominierte am Sonntag den Hitze-Grand-Prix von Singapur und baute sein Punktepolster auf den nur drittplatzierten Ferrari-Piloten Sebastian Vettel auf 40 Zähler aus. Profiteur von Ferraris falscher Reifenstrategie wurden auch Red Bull und Max Verstappen, der Zweiter wurde. Das Nachtrennen am Marina Bay Street Circuit war im Vorfeld als idealer Ort für Vettel zum WM-Konter ausgemacht worden - es endete aus Ferrari-Sicht mit einer Enttäuschung. Denn nachdem Hamilton sich die Pole Position geschnappt hatte, gab er den Platz an der Sonne auch tags darauf nicht mehr her. Als in Singapur das Flutlicht ausging, stand Hamiltons 69. Karriere-GP-Sieg zu Buche, es war sein insgesamt vierter in Singapur nach 2009, 2014 und 2017.