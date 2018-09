Graz: Der große Aufsteirern-Sonntag ist eröffnet

Der große Aufsteirern-Sonntag ist da. Bei schönem Spätsommerwetter strömen bereits Tausende Besucher in die Grazer Innenstadt - natürlich in Dirndl, Lederhose und Steireranzug. Eröffnet wurde das größte Volkskulturfest des Landes um 10 Uhr am Grazer Hauptplatz. Sehen Sie hier die ersten Impressionen!