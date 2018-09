Das große Interview mit dem „Koch des Jahres“

Herr Parth, mit 30 Jahren stehen Sie bereits im Olymp der Götter am Herd. Hat ein Koch des Jahres noch unerfüllte Träume?

Mit diesem Titel ist ein Traum in Erfüllung gegangen. Aber es gibt schon noch andere: mein großes Ziel ist die vierte Haube. Ich wollte immer in die Champions League. Im Winter Koch und im Sommer Fußballer - so habe ich mir das als Kind vorgestellt. Obwohl ich ein guter Fußballer war, habe ich mich mit 13 für die Kochlehre entschieden - und bin froh, dass ich jetzt hier in der Champions League mitspielen kann.