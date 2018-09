Ischgler Benjamin Parth (30) ist „Koch des Jahres“

Als „modern, puristisch und weltoffen“ beschreibt Parth selbst sein Gourmetkonzept. Seit 2008 setzt er es konsequent im Restaurant Stüva in Ischgl um. In der „Tiroler Krone“ am Samstag spricht Parth über Ziele, die ein Koch des Jahres noch haben kann, über die besten Lehrmeister und das, was er unter einfacher Küche versteht.