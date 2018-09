Belugas adoptieren verirrten jungen Narwal

Eine höchst ungewöhnliche Freundschaft konnten Forscher der Group for Research and Education on Marine Mammals (GREMM) im kanadischen Sankt-Lorenz-Strom beobachten. Mithilfe einer Drohne filmten sie eine Gruppe von Belugas (die Säuger werden wegen ihrer Farbe auch Weißwale genannt, Anm.), die einen verirrten jungen Narwal in ihre Mitte aufgenommen haben.