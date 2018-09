Mercedes-Teamchef Wolff fordert weniger F1-Rennen

Ob das allen Fans der Formel 1 gefällt? Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff hat sich vor dem Singapur-GP für Budget-Obergrenzen und weniger Rennen ausgesprochen. „Ich renne da mit der Flagge in der Hand an vorderster Front“, sagte der Wiener in der aktuellen Ausgabe des deutschen Nachrichtenmagazins „Der Spiegel“. Allerdings sollte das sogenannte Budget Cap nicht so radikal ausfallen, wie es der Formel-1-Besitzer Liberty Media von 2021 an plant.