Thiem: „Das wird ein richtig geiler Hexenkessel!“

Dominic Thiem sagte nach dem ersten Lokalaugenschein: „Wenn diese Anlage hier voll ist, wird das ein richtig geiler Hexenkessel.“ Und zumindest für den Freitag sind alle 6000 Tickets bereits weg, für Samstag und Sonntag gibt es ebenfalls nur noch wenige Karten. „Dieser Daviscup wird etwas, was es lange nicht gegeben hat“, ist Veranstalter Herwig Straka, der seit über 20 Jahren Heim-Matches ausrichtet, überzeugt. „Da wird man von der Stimmung her an die großen Zeiten mit Thomas Muster anschließen. So eine Euphorie hat es seit damals nicht mehr gegeben.“