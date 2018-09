Tipps für das einzigartige Heimkinoerlebnis

Wochenende: Für viele war ein Kinobesuch da Fixtermin. Doch diese Zeiten scheinen vorbei zu sein. Laut der neuesten FFA-Studie (Filmförderungsanstalt) bricht die wichtigste Zielgruppe, nämlich die im Alter von 20 bis 29 langsam weg. Grund ist neben den bekannten Streamingplattformen auch der Trend zum Heimkino. Das ist im Vorfeld zwar mit hohen Anschaffungskosten verbunden, macht sich auf Dauer aber bezahlt. Immerhin kann man es in unbegrenzter Dauer nutzen. Und auch so viele Freunde dazu einladen, wie die räumlichen Verhältnisse erlauben.



Übrigens: Alleine mit den Ausgaben für Popcorn (Durschnittspreis von vier Euro) zum Kinobesuch zweimal im Monat, hätte sich der Beamer aus unserer Empfehlung schon gerechnet. Womit Sie Ihr Zuhause noch im Hand und Drehen in ein Kino verwandeln können, erfahren Sie hier.