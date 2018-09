Freispruch statt 50 Jahre Haft - dank Hund „Lucy“

Die Organisation recherchierte monatelang - und stieß schließlich auf „Lucy“, die nicht tot war, sondern lediglich ein neues Herrchen hatte. Damit stand fest, dass die Tochter in diesem Punkt gelogen hatte - und damit konnten auch die restlichen Aussagen der jungen Frau in Zweifel gezogen werden. Der Leiter des Oregon Innocence Projects drückte es so aus: „Der Grund, dass ,Lucy‘ in den Mittelpunkt der Ermittlungen rückte, ist jener, dass in einem Fall von sexuellem Missbrauch es essentiell ist, etwas Objektives zu finden, um eine falsche Verurteilung infrage stellen zu können.“