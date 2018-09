Lleyton Hewitt: „Davis-Cup-Reform ist ein Witz!“

Australiens Tennis-Herren bereiten sich seit Sonntag in Graz auf das Weltgruppen-Play-off gegen Österreich vor. In einer Pressekonferenz am Dienstag kritisierte Davis-Cup-Kapitän Lleyton Hewitt erneut die Reformpläne für den Bewerb: „Die Davis-Cup-Reform ist ein Witz. Es ist schlimm, dass Entscheidungen getroffen werden, die nicht zum Wohle der Verbände sind und die Spieler nicht einbinden.“