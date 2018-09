Bundeskanzler Kurz als Eisbrecher in der Ukraine

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) war am Dienstag auf Eisbrecher-Mission in Kiew unterwegs, nachdem die Einladung von Kremlchef Wladimir Putin zur Hochzeit von Außenministerin Karin Kneissl (FPÖ) in der Ukraine für Entsetzen gesorgt hatte. Russland hat ja die ukrainische Halbinsel Krim annektiert und unterstützt die separatistischen Rebellen in der umkämpften Ostukraine.