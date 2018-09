Bin-Laden-Leibwächter bewachte sogar Flughäfen!

Gehörte Leibgarde Bin Ladens an

Sami A. lebte bis zu seiner Abschiebung mit Frau und Kindern in Bochum im Ruhrgebiet. Er war 1997 zum Studium nach Deutschland gekommen. Seit 2005 haben es mehrere deutsche Gerichte als erwiesen angesehen, dass Sami A. 1999/2000 in einem afghanischen Islamistenlager eine militärische Ausbildung durchlaufen hat und später der Leibgarde des 2011 getöteten Al-Kaida-Chefs Osama bin Laden angehörte.