Diese Stars wurden in der Schule gemobbt

Selbst Rapper Eminem hatte keine leichte Schulzeit. „Ich musste pro Jahr zwei, drei Mal die Schule wechseln und das war wohl das Schlimmste“, erinnerte sich der Musiker kürzlich in einer Talkshow zurück. „Ich wurde in den Toiletten und im Korridor verprügelt, wurde in die Schließfächer geschubst. Meistens einfach nur, weil ich immer der Neue war.“ Nach einem Zwischenfall waren die Kopfverletzungen von Marshall Mathers, so Eminems eigentlicher Name, so schwer, dass seine Mutter die Schule verklagte. Diese schlimme Kindheitserinnerung verarbeitete Eminem in dem Song „Brain Damage“, in dem er sogar den Namen seines damaligen Peinigers erwähnt.