Millauer egalisiert als 5. bestes Big-Air-Ergebnis

Snowboarder Clemens Millauer hat am Samstag beim Saisonauftakt in Cardrona mit Platz fünf im Big Air sein bestes Weltcup-Ergebnis egalisiert. Davor war der 23-jährige Oberösterreicher auch schon in der Vorsaison in Peking sowie im Jänner 2017 im Slopestyle auf der Seiser Alm jeweils Fünfter geworden.