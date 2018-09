Dänemark gegen Wales doch wieder in Bestbesetzung

Dänemarks Nationalmannschaft hat ihren Streit mit dem nationalen Fußballverband DBU vorerst beigelegt und wird am Sonntag (18 Uhr) in Aarhus im Nations-League-Match gegen Wales antreten! Spieler und Verband einigten sich am Donnerstagabend darauf, unter den Konditionen des ausgelaufenen Kontrakts zu spielen. Über einen permanenten Vertrag wolle man nach der Partie am Montag weiter verhandeln.