Dänischer Teamspieler auf Flughafen-Wien vergessen

Wegen des Streiks traf sich der Großteil der Mannschaft und der Betreuerstab in Kopenhagen, während die anderen spielten. Das wurde schon im Vorfeld der Verhandlungen besprochen. Der 23-jährige Pione Sisto las aber seine Nachrichten nicht, was für ihn schwerwiegende Folgen hatte. Er wartete nämlich am besprochenen Treffpunkt, in Schwechat, auf seine Kollegen. Natürlich vergebens. Wie ausgemacht, wollte er von Wien aus nach Bratislava weiterfahren, um schlussendlich den Austragungsort Trnava zu erreichen.