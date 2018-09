Dänemarks Hallenkicker gegen Slowakei chancenlos!

Die Slowakei hat das freundschaftliche Fußball-Testspiel gegen Dänemark am Mittwoch erwartungsgemäß 3:0 (2:0) gewonnen. Die Dänen traten in Trnava - interimistisch betreut von Ex-Teamspieler John Jensen - mit einer gemischten Auswahl aus Amateuren und Futsal-Spielern an.