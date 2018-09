Dänemark mit Hallen-Kicker gegen die Slowakei

“Muss Spieler nach Namen fragen“

Auch Nationaltrainer Aage Hareide fungiert in der Slowakei nicht als Coach, weil sich der Verband dagegen ausgesprochen hat, dass er ein Team betreut, das er nicht selbst zusammengestellt hat. Ersatz Jensen hatte im EM-Finale 1992 gegen Deutschland (2:0) den Führungstreffer für Dänemark erzielt, sagt: „Ich musste praktisch bei Null anfangen und jeden Spieler nach seinem Namen und seiner Position fragen. Am Ende sehe ich aber nur Verlierer in diesem Konflikt, und am meisten verliert der dänische Fußball.“