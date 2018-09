Auf Airport gefangener Syrer erhält Heiratsanträge

Hassan Al-Kontar wohnt seit März in einem Transitbereich des Flughafens in Malaysias Hauptstadt Kuala Lumpur. Der Syrer macht dies jedoch nicht freiwillig: Der 36-Jährige, der 2006 aus seiner Heimat in die Vereinigten Arabischen Emirate ausgewandert war, sollte für den Kriegsdienst eingezogen werden. Doch Al-Kontar wollte nicht Teil der „Tötungsmaschinerie“ des syrischen Regimes sein. Nun hat er Probleme, ein Visum für ein anderes Land zu bekommen. Die vielen Heiratsanträge, die der attraktive Gestrandete bekommt und die ihm helfen würden, den Flughafen zu verlassen, will er nicht annehmen.