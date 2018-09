Feuerwehrmann nahe Paris während Einsatz erstochen

Die Mutter des 31-jährigen Angreifers soll dem Portal „Fdesouche“ zufolge in der Ortschaft Villeneuve-Saint-Georges aufgrund einer „Demenzkrise“ Alarm geschlagen haben. Die Feuerwehrleute wollten ihren Sohn, der an Schizophrenie leidet, mitnehmen. Als sie ihn aus dem Haus begleiten wollten, behauptete er, er habe etwas vergessen, und kehrte um. Kurz darauf griff er die Helfer an. Mit zwei Messern stach er mehrmals auf die Retter ein.